19:49 До минус 2 градусов в ночь на 23 мая может упасть температура воздуха в Московском регионе21 Мая
10:49 В России Россия остановила поставки газа в Финляндию
10:13 Общество В Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования
Вероятно, пониженная температура ожидается еще и 25 мая.
Ранее от поставок были отключены Болгария и Польша
Поступило предложение, - обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру вместе с возведением первой очереди жилья.
На ряде маршрутов изменятся трассы, некоторые из них будут укорочены
Все полученные списки будут направлены в Минобороны России до 1 июня
Подготовлено более 230 бесплатных мероприятий в музеях и галереях, театрах, библиотеках и парках
Обсуждался план работы и основные приоритетные направления – Хованская
С 16 мая в плен сдались 959 бойцов
19 мая отмечается 100-летия пионерской организации имени В.И. Ленина
Управлением Росреестра по Москве в апреле 2022 года зарегистрировано 11 395 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья.
По итогам 2021 года увеличена протяженность каркаса транспортной сети и сокращено время поездки на пассажирском транспорте
Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным
12:54 В России В Мариуполе за последние сутки сдались в плен еще 694 боевика – Минобороны
15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса