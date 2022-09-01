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Другое     28.05.2022 13:45

1 сентября 2022 года вступит в силу закон о штрафах за понуждение потребителя к предоставлению персональных данных

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Теги:  персональные данные  закон  Путин 

28 мая. Mossovetinfo.ru - Закон о введении административной ответственности для продавцов за понуждение потребителя к предоставлению персональных данных подписан президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, и вступит в силу 1 сентября 2022 года.

В отдельных случаях, когда предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

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Теги: 
персональные данные  закон  Путин 

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