31 марта Землю охватывает сильный геомагнитный шторм

31 марта. Mossovetinfo.ru - 31 марта Землю охватывает сильный геомагнитный шторм, а ночью/утром 31 марта геомагнитная буря достигнет критерия сильной, сообщает «Гисметео».



Столь сильные изменения в геомагнитном поле нашей планеты могут вызвать яркие полярные сияния.



В ночь на 31 марта геомагнитные возмущения достигнут 7 баллов. Первый апрельский день также будет неблагоприятным в геомагнитном плане – умеренная магнитная буря до 6 баллов.



Специалисты отмечают, что в этот день будет наблюдаться возмущение геомагнитного фона и это негативно повлияет на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.