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Другое     31.03.2022 09:33

31 марта Землю охватывает сильный геомагнитный шторм

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Теги:  геомагнитная  буря  шторм 

31 марта. Mossovetinfo.ru - 31 марта Землю охватывает сильный геомагнитный шторм, а ночью/утром 31 марта геомагнитная буря достигнет критерия сильной, сообщает «Гисметео».

Столь сильные изменения в геомагнитном поле нашей планеты могут вызвать яркие полярные сияния.

В ночь на 31 марта геомагнитные возмущения достигнут 7 баллов. Первый апрельский день также будет неблагоприятным в геомагнитном плане – умеренная магнитная буря до 6 баллов.

Специалисты отмечают, что в этот день будет наблюдаться возмущение геомагнитного фона и это негативно повлияет на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Карта места

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Теги: 
геомагнитная  буря  шторм 

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