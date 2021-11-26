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Другое     26.11.2021 09:08

"Локомотив" проиграл "Лацио" и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

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Теги:  Лига Европы  Локомотив  Лацио  Марсель 

26 ноября, Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб "Локомотив" на своем поле уступил итальянскому "Лацио" (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги Европы и за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

"Локомотив" еще может попасть в раунд стыковых матчей Лиги конференций если победит 9 декабря (23:00 мск) французский "Марсель", который свел первые 4 встречи вничью, а в четверг уступил в Стамбуле "Галатасараю" со счетом 2:4. Победа над "Марселем" позволит "Локомотиву" выйти в 1/16 финала Лиги конференций.

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Теги: 
Лига Европы  Локомотив  Лацио  Марсель 

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