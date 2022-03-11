Air Astana и Pegasus приостанавливают полёты в Россию и из нее

11 марта, Mossovetinfo.ru - Турецкая авиакомпания Pegasus и казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливают рейсы в Россию и из неё из-за прекращения работы с РФ страховых компаний, которые обеспечивают коммерческие полеты. Об этом сообщается на сайтах перевозчиков.



Регламентом ЕС № 2022/328, вводятся санкции и ограничения, связанные со страхованием, перестрахованием, лизингом, эксплуатацией, техническим обслуживанием на рейсах в и из Российской Федерации.