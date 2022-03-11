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Другое     11.03.2022 08:58

Air Astana и Pegasus приостанавливают полёты в Россию и из нее

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Теги:  Россия. Авиасообщение  Air Astana и Pegasus 

11 марта, Mossovetinfo.ru - Турецкая авиакомпания Pegasus и казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливают рейсы в Россию и из неё из-за прекращения работы с РФ страховых компаний, которые обеспечивают коммерческие полеты. Об этом сообщается на сайтах перевозчиков.

Регламентом ЕС № 2022/328, вводятся санкции и ограничения, связанные со страхованием, перестрахованием, лизингом, эксплуатацией, техническим обслуживанием на рейсах в и из Российской Федерации.

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Теги: 
Россия. Авиасообщение  Air Astana и Pegasus 

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