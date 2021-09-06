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Другое     06.09.2021 11:19

Автомобилистов могут оштрафовать за установку дополнительных динамиков в машине

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Теги:  ГИБДД  автомобили  штрафы 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Водителей, установивших в машине дополнительные динамики и усилители, могут оштрафовать, если оборудование не соответствует положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Изменения в акустической системе — часть требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, информация об этом появилась в СМИ на этой неделе. Разрешение на такого рода модификации нужно получать и регистрировать в ГИБДД. При первичном нарушении водитель получит штраф в размере 500 рублей. Если он не устранит нарушение, машину могут снять с регистрации.

Внесением изменений в конструкцию транспортного средства, как пояснили в МВД, считается установка оборудования, не предусмотренного конструкцией автомобиля, которое может повлиять на безопасность дорожного движения. Об этом говорится в положениях технического регламента Таможенного союза.

В МВД также добавили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов и необходимости их регистрации можно рассматривать только в каждом конкретном случае.


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Теги: 
ГИБДД  автомобили  штрафы 

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