Болдуин убил оператора-постановщика в ходе съемок фильма «Ржавчина»

22 октября. Mossovetinfo.ru - Оператор-постановщик убит, кинорежиссер ранен после того, как исполнитель главной роли Алек Болдуин (Alec Baldwin) разрядил бутафорское огнестрельное оружие на съемочной площадке во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. Об этом сообщило CNN согласно предоставленному CNN заявлению правоохранительных органов. "Детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен", - отмечается в сообщении.



Артист выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. По предварительной информации, в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.



Ранения получили Хатчинс и режиссер фильма Джоэл Соуза. Обоих доставили в больницу, но 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс скончалась.



Обвинения против Алека Болдуина пока не выдвинуты.



Съемки картины приостановлены.