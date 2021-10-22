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Другое     22.10.2021 08:52

Болдуин убил оператора-постановщика в ходе съемок фильма «Ржавчина»

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Теги:  Болдуин  Alec Baldwin  ржавчина  выстрел 

22 октября. Mossovetinfo.ru - Оператор-постановщик убит, кинорежиссер ранен после того, как исполнитель главной роли Алек Болдуин (Alec Baldwin) разрядил бутафорское огнестрельное оружие на съемочной площадке во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. Об этом сообщило CNN согласно предоставленному CNN заявлению правоохранительных органов. "Детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен", - отмечается в сообщении.

Артист выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. По предварительной информации, в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

Ранения получили Хатчинс и режиссер фильма Джоэл Соуза. Обоих доставили в больницу, но 42-летняя кинооператор Галина Хатчинс скончалась. 

Обвинения против Алека Болдуина пока не выдвинуты.

Съемки картины приостановлены.

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Теги: 
Болдуин  Alec Baldwin  ржавчина  выстрел 

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