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Другое     02.02.2022 23:51

Более 800 млн рублей похищено при оказании услуг доступа к интернету в «Сапсанах» - прокуратура

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Теги:  Сапсан  Интернет  уголовное дело 

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Из средств, выделенных ОАО «РЖД» для оказания услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» похищено более 800 млн руб., сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки в сфере защиты прав потребителей по предоставлению услуг использования сети интернет в скоростных поездах «Сапсан», проведенной Северной транспортной прокуратурой, было установлено, что что в рамках договоров на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» на общую сумму более 1,5 млрд руб., было похищено 800 млн рублей путем неправомерного включения в затраты оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. Возбуждено уголовное дело.

25 января Московская межрегиональная транспортная прокуратура также сообщала, что после вмешательства транспортной прокуратуры услуга подключения к сети Интернет в поездах Сапсан для пассажиров предоставляется бесплатно.

Как показала проверка прокуратуры, стоимость услуги по предоставлению доступа в сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi в скоростных поездах «Сапсан» сообщением Москва – Санкт-Петербург была включена в стоимость билета. При этом перевозчиком не обеспечена возможность бесперебойного пользования данной услугой, пассажир не информировался об этом. Кроме того, у пассажира отсутствовала возможность отказа от данной услуги.

Пассажиру на электронную почту вместе с билетом дополнительно будет направляться бланк с указанием набора гарантированных услуг, входящих в стоимость билета.

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Теги: 
Сапсан  Интернет  уголовное дело 

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