 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Другое     10.09.2021 07:49

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  Гус Хиддинк 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк принял решение завершить тренерскую карьеру, сообщает голландский журнал Voetbal International.

Последним местом работы специалиста была сборная Кюросао, которую он возглавил в сентябре 2020 года. Контракт с ним был подписан до окончания чемпионата мира 2022 года. Однако в мае 2021 года 74-летний Хиддинк переболел коронавирусом и на время болезни и восстановления попросил бывшего игрока сборной Голландии, директора академии испанской «Барселоны» Патрика Клюйверта заменить его.

«Во время моего недавнего разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао мы пришли к выводу, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат», - заявил Хиддинк.

Под руководством Хиддинка сборная России по футболу добилась своего максимального успеха - на чемпионате Европы 2008 года россияне дошли до полуфинала.

В качестве тренера ПСВ (Эйндховен) Хиддинк четыре раза выигрывал Кубок Голландии, а также Суперкубок Голландии и Кубок европейских чемпионов, с мадридским «Реалом» - Межконтинентальный кубок, с лондонским «Челси» - Кубок Англии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  Гус Хиддинк 

Возврат к списку

Лента новостей

07:52 Общество Москвичам пообещали обвал полярного холода к середине сентября

07:49 Другое Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

07:45 В России Мошенники стали звонить россиянам от имени службы поддержки портала госуслуг

18:14 Другое «Яндекс» отразил крупнейшую в истории DDoS-атаку

17:23 Мнения Глава ЦБ Швеции предупредил о крахе биткоина

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru