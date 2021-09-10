Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк принял решение завершить тренерскую карьеру, сообщает голландский журнал Voetbal International.



Последним местом работы специалиста была сборная Кюросао, которую он возглавил в сентябре 2020 года. Контракт с ним был подписан до окончания чемпионата мира 2022 года. Однако в мае 2021 года 74-летний Хиддинк переболел коронавирусом и на время болезни и восстановления попросил бывшего игрока сборной Голландии, директора академии испанской «Барселоны» Патрика Клюйверта заменить его.



«Во время моего недавнего разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао мы пришли к выводу, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат», - заявил Хиддинк.



Под руководством Хиддинка сборная России по футболу добилась своего максимального успеха - на чемпионате Европы 2008 года россияне дошли до полуфинала.



В качестве тренера ПСВ (Эйндховен) Хиддинк четыре раза выигрывал Кубок Голландии, а также Суперкубок Голландии и Кубок европейских чемпионов, с мадридским «Реалом» - Межконтинентальный кубок, с лондонским «Челси» - Кубок Англии.