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02.07.2021, 16:19
Черчесов не собирается покидать пост главного тренера сборной
2 июля. Mossovetinfo.ru - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не собирается покид...
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Другое
01.07.2021, 14:23
В ВОЗ дали рекомендации по профилактике «черной плесени» при COVID-19
1 июля. Mossovetinfo.ru - представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказ...
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Другое
30.06.2021, 14:38
Техком РФС признал работу Черчесову неудовлетворительной, но выразил ему доверие
30 июня. Mossovetinfo.ru – Сегодня состоялось заседание технического комитета РФС. Как сообщил РИА Новости глава Объ...