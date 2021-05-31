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02.06.2021, 13:22
Дания не пустит российских болельщиков на матч чемпионата Европы
2 июня. Mossovetinfo.ru — Министерство иностранных дел Дании заявило, что не будет делать исключений для российских ...
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Другое
02.06.2021, 10:08
Назван состав сборной России на чемпионате Европы
2 июня. Mossovetinfo.ru — Тренерский штаб сборной России назвал состав команды, который выступит на чемпионате Европ...
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Другое
31.05.2021, 17:07
Названы марки автомобилей, водители которых наиболее агрессивны на дороге
31 мая. Mossovetinfo.ru — Водители с наиболее агрессивным стилем вождения чаще всего водят BMW и Lada, сообщает РИА Новос...