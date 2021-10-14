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15.10.2021, 17:23
Дефицит новых машин в России сохранится до середины 2022 года - прогноз
15 октября. Mossovetinfo.ru — Дефицит новых автомобилей на российской авторынке сохранится как минимум до середины 20...
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15.10.2021, 13:44
Путин заявил, что трудовые мигранты должны знать русский язык
15 октября. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ заявил, что трудовые мигра...
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14.10.2021, 16:48
Доллар упал до минимума с 27 июля 2020 года
14 октября. Mossovetinfo.ru — В ходе торгов на Московской бирже доллар опустился до минимума с 27 июля 2020 года, сообщае...