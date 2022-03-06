Документы о разработке Украиной компонентов биологического оружия опубликовало Минобороны России

6 марта, Mossovetinfo.ru - На брифинге официального представителя Минобороны России 06.03.2022 (18:00) сообщено, о разработке Украиной компонентов биологического оружия в биолабораториях в непосредственной близости от территории России. Минобороны опубликовало часть документов по этому вопросу. В ходе брифинга отмечалось, что ведение секретных биологических экспериментов на территории Украины осуществлялось при поддержке Пентагона.



Сейчас российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты эти документы анализируются. В том числе документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, которую получили от сотрудников украинских биолабораторий, работавших в непосредственной близости от территории России.