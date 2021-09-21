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Другое     21.09.2021 16:24

Дзюба отказался выступать за сборную Россию в октябрьских матчах

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  Артем Дзюба 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался выступать за сборную России в предстоящих октябрьских матчах, об этом Дзюба рассказал в интервью «Матч ТВ».

По словам Дзюбы, такое решение он принял в связи с тем, что после протяженного и сложного прошлого сезона не набрал оптимальную форму, поэтому не сможет помочь сборной.

«Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет», - заявил футболист.

При этом, Дзюба подчеркнул, что речь не идет о приостановке выступлений за сборную, и заявил, что надеется еще не раз выйти на поле в ее составе и забить не один гол. Также Дзюба пожелал сборной удачи в предстоящих октябрьских матчах.

Ранее стало известно, что Дзюба включен в расширенный состав сборной Росси по футболу на предстоящие матчи со сборными Словакии и Словении.

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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  Артем Дзюба 

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