14 сентября. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала autonews.ru
рассказали, как правильно подготовить автомобиль к осени.
В первую очередь рекомендуется обратить внимание на состояние кузова автомобиля. Машину рекомендуется вымыть и посмотреть, не появились за лето царапины и сколы. В осенний период, когда из-за дождей сырость может держаться несколько дней, влага может проникнуть в эти слабые места, что приведет к появлению ржвачины. Мелкие царапины и сколы можно самостоятельно замазать или отполировать специальными составами.
Если повреждения более глубокие, лучше обратиться в автосервис. Там же можно покрыть машину воском. Также следует оценить состояние днища, возможно ему тоже потребуется обработка.
Перед осенним периодом необходимо также проверить как работают фары автомобиля. В случае плохой погоды проблемы с освещением могут привести к тяжелым последствиям. Плохо работающие лампочки необходимо заменить.
В салоне рекомендуется заменить матерчатые коврики на резиновые или силиконовые. Также рекомендуется убрать из салона все предметы, которые хорошо впитывают влагу: чехлы, тканевые накидки, полушки. Помимо этого, необходимо проверить работу климатической установки.
Рекомендуется также проверить резиновые уплотнители, при необходимости их надо заменить, чтобы через щели и трещины в сало не попала влага.
Также перед осенним периодом необходимо проверить работу дворников, если они не смывают грязь с третьего-четвертого раза их необходимо срочно заменить.
В связи с тем, что на мокрых дорогах коэффициент сцепления снижается в 1,5-2 раза, необходимо проверить состояние шин, измерив глубину протектора. Она должна составлять не менее 1,6 миллиметра.
Несмотря на то, что до настоящих холодов еще далеко, рекомендуется проверить состояние аккумулятора. Для этого следует измерить напряжение при неработающем двигателе — оно не должно быть менее 11,8-12,0 В. Затем проверить аккумулятор надо при работающем двигателе. Если мультиметр показывает напряжение либо менее 13,5 В, либо более 14 В, то аккумулятор рекомендуется заменить.