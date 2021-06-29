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Другое     29.06.2021 16:59

Эксперты рассказали, какое жилье можно купить в других странах по цене «однушки» в Москве

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Теги:  недвижимость  жилье  исследование 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Российские риэлторы подсчитали для издания «Газета.ру», какое жилье можно купить в других странах за те деньги, за которые в Москве можно купить однокомнатную квартиру.

По данным риэлтеров, в конце мая стоимость «однушки» в Москве площадью в 40 квадратных метров, составила примерно 10 миллионов рублей.

За эти деньги в Болгарии, в районе Бургаса можно купить полноценный дом с четырьмя спальнями, бассейном, садом и парковочным местом в охраняемом коттеджном поселке в 3 километрах от моря. Такой дом обойдется в 9,8 миллиона рублей.

Во Франции за 10 миллионов рублей можно купить реконструированный деревенский дом с двумя спальнями, кабинетом, гостиной и прачечной. Дом будет расположен в часе езды на машине от Лазурного берега или Тулона.

За 10,1 миллиона рублей на Кипре можно купить квартиру в центре Ларнаки, примерно в километре от пляжа. На Бали за эти же деньги можно купить апартаменты в строящемся ЖК в престижном районе Чангу. При этом, 60-метровые апартаменты будут полностью отделаны и мебелированы, оснащены системой «умный дом» и расположены в 3 минрутах пешком от океанских пляжей.

Квартира в 51 квадратный метр со спальней, ванной, мебелью и бытовой техникой рядом с центром новозеландского Окленда на берегу морского залива Уэйтмата обойдется покупателю в 9,6 миллиона рублей.

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Теги: 
недвижимость  жилье  исследование 

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