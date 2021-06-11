Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за коронавируса

11 июня. Mossovetinfo.ru — Музыкальный фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в подмосковном Серпухове с 30 июля до 1 августа, по требованию Роспотребнадзора перенесен на 2022 год, сообщается на официальном сайте фестиваля.



«Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения «Нашествия» в июле-августе 2021 года», - сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.



В связи с этим оргкомитет фестиваля совместно с правительством Московской области приняли решение перенести фестиваль на лето следующего года. Фестиваль пройдет 29-31 июля.



Также сообщается, что 25 июня будет запущен специальный автоматизированный сервис, с помощью которого можно будет сдать купленные билеты, переоформить их на следующий год или на другое лицо - в зависимости от желания владельца.