11 ноября, Mossovetinfo.ru - Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте Службы в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» выставляет цифровые копии рассекреченных документов о планах японского правительства по подготовке войны против Советского Союза и о проведении подрывной деятельности японских спецслужб против СССР. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.В настоящее время эти документальные материалы хранятся в фонде «Особая папка ГУКР «Смерш» НКО СССР» Центрального архива ФСБ России.- показания генерал-лейтенантов Мицухара Миякэ, Киёджи Томинога, Гендзо Янагита, генерал-майора Шун Акикуса, полковника Сабуро Асада и действительного советника 2-го класса Тосио Хосико.Документы опубликованы к дате завершения (12 ноября 1948 г.) Международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийский процесс) над главными японскими военными преступниками.Международный военный трибунал для Дальнего Востока, более известный как Токийский процесс,— суд над японскими военными преступниками, проходивший в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Процесс был организован и проведен в целях реализации пункта 10 Потсдамской декларации, согласно которому "все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над пленными, должны понести суровое наказание".Для проведения процесса был сформирован специальный судебный орган, в состав которого вошли представители одиннадцати государств: СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филиппины.Члены императорской семьи и разработчики бактериологического оружия, экспериментировавшие на военнопленных, получили иммунитет от судебного преследования.В приговоре МВТ для Дальнего Востока были отражены, в том числе, факты ужасающих, бесчеловечных преступлений, совершенных японскими военнослужащими в отношении военнопленных. Так, глава приговора «Военные преступления, предусмотренные конвенциями» содержала раздел "Вивисекция и каннибализм".СПИСОК ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ1. Показания генерал-майора Ш. Акикуса. 9 февраля 1946 г. Москва2. Показания полковника С. Асада. 11 февраля 1946 г. Москва3. Показания генерал-лейтенанта М. Миякэ. 9 февраля 1946 г. Москва4. Показания генерал-лейтенанта К. Томинага. 11 февраля 1946 г. Москва5. Показания действительного советника 2-го класса Т. Хосико. 9 февраля 1946 г. Москва6. Показания генерал-лейтенанта Г. Янагита. 11 февраля 1946 г. Москва