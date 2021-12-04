Футболисты ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в Самаре

4 декабря. Mossovetinfo.ru - «Крылья Советов» уступили ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России. Хозяева поля владели большим преимуществом в первом тайме матча с ЦСКА, но не смогли забить Игорю Акинфееву и проиграли — 0:1.



Единственный мяч на 75-й минуте после прекрасного прохода и передачи Чидеры Эджуке забил Эмиль Бохинен, который вышел на замену за 4 минуты до гола.



Это первая победа ЦСКА за пять матчей. В последнем туре перед зимним перерывом красно-синие примут «Арсенал», а «Крылья», которые не могут выиграть уже три матча, сыграют в Самаре с «Рубином».