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Другое     04.12.2021 16:14

Футболисты ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в Самаре

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Теги:  футбол  спорт  ЦСКА  Крылья Советов 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - «Крылья Советов» уступили ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России. Хозяева поля владели большим преимуществом в первом тайме матча с ЦСКА, но не смогли забить Игорю Акинфееву и проиграли — 0:1.

Единственный мяч на 75-й минуте после прекрасного прохода и передачи Чидеры Эджуке забил Эмиль Бохинен, который вышел на замену за 4 минуты до гола.

Это первая победа ЦСКА за пять матчей. В последнем туре перед зимним перерывом красно-синие примут «Арсенал», а «Крылья», которые не могут выиграть уже три матча, сыграют в Самаре с «Рубином». 

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Теги: 
футбол  спорт  ЦСКА  Крылья Советов 

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