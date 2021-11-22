Футбольным клубам представили проект стратегии развития РПЛ

22 ноября. Mossovetinfo.ru - В понедельник состоялись выборы президента РПЛ, им стал Ашот Хачатурянц. Он исполнял обязанности главы Лиги с начала октября и был единственным кандидатом. Хачатурянц избран президентом РПЛ на пять лет.



После проведения выборов Хачатурянц на общем собрании РПЛ презентовал проект стратегического развития. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.



Главная цель концепции — становление РПЛ как конкурентоспособной лиги, дающей толчок к успешному выступлению клубов и сборной в международных турнирах и привлекающей внимание как зрителей и потенциальных партнёров, так и зарубежных футболистов.



Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции.



