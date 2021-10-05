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Другое     05.10.2021 12:17

Глава РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

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Теги:  футбол  РПЛ  Сергей Прядкин  отставка 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин подал в отставку, о своем решении он объявил на общем собрании РПЛ.

Исполняющим обязанности президента РПЛ назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Прядкин возглавлял РПЛ с ноября 2007 года, сменив на посту президента лиги Михаила Воронцова. Кроме того, занимал различные должности в Российском футбольном союзе, а с 19 декабря 2018 по 21 февраля 2019 года исполнял обязанности президента РФС.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса, у клубов РПЛ появилось много вопросов к руководству лиги, в результате клубы решили сменить Прядкина.

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Теги: 
футбол  РПЛ  Сергей Прядкин  отставка 

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