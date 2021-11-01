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Другое     01.11.2021 13:43

Итоговый состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

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Теги:  футбол  спорт  сборная России по футболу  сборная России 

25 октября. Mossovetinfo.ru - Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает РФС.

В состав попали следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Сборная России лидирует в своей отборочной группе. Для того, чтобы напрямую пробиться на чемпионат мира, россиянам достаточно набрать четыре очка. 11 ноября сборная России примет команду Кипра, а 14 ноября сыграет в Сплите с хорватами.

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Теги: 
футбол  спорт  сборная России по футболу  сборная России 

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