 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Другое     31.01.2022 12:32

Китайский Новый год по лунному календарю наступает 1 февраля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  1 февраля  4 февраля  новый год  Чуньцзе  Китай  олимпийские игры 

31 января, Mossovetinfo.ru - Китайский Новый год по лунному календарю наступает 1 февраля, во многих регионах Китая проходят световые шоу по случаю наступающего праздника Весны, - сообщает Синьхуа.

В Китае Новый год встречают дважды: по солнечному календарю (1 января) и по лунному, называя Праздником весны - Чуньцзе и определяя этот день как второе новолуние  новолунию после зимнего солнцестояния. Неизменным атрибутом Чуньцзе являются народные гулянья, которые сопровождаются традиционными представлениями - танцем льва (у ши) и танцем дракона (у лун). Новогодние мероприятия заканчиваются на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю - после праздника фонарей (Юаньсяоцзе).

Накануне нового года убирают и украшают жилища, и в канун праздника семьи собираются за богато накрытым столом, куда приезжают и те, кто работает и учится в других городах.

В связи с тем что практически каждый житель страны в новогодние каникулы стремится поехать к родственникам - транспортная система Китая в эти дни работает на пределе.

В то же время пандемия вносит свои поправки в традиции. В 2021 году на фоне пандемии, вместо встречи праздника Весны с семьей, в ответ на призыв властей многие китайцы выбрали остаться на местах работы или постоянного проживания. В феврале 2021 года крупнейшее в КНР онлайн-турагентства Ctrip сообщило, что бронирование туристических услуг на местах выросло на 300% по сравнению с 2019 годом, а траты на гостиницы – на 407% поскольку жители Китая в условиях ограничительных мер из-за пандемии предпочитали проводить новогодние каникулы по месту жительства в гостиницах или выезжали на природу на автомобилях.

Напомним, что 4 февраля в Пекине должны открыться зимние Олимпийские игры 2022 года.

Фото: Синьхуа


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
1 февраля  4 февраля  новый год  Чуньцзе  Китай  олимпийские игры 

Возврат к списку

Лента новостей

12:32 Другое Китайский Новый год по лунному календарю наступает 1 февраля

10:46 Власть Московские власти проверяет законность возведения 600 апартаментов в столице

09:40 Город (Москва и область) Экологически опасная школа-новостройка на Пресне (ЦАО), простоявшая 10 лет, будет снесена

08:10 Город (Москва и область) 669 агрессивных животных в 2021 году оставили в приютах Подмосковья на пожизненное содержание

11:14 Общество Спрос на квартиры в обозримом будущем однозначно будет сокращаться - «Известия»

Актуальные материалы

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru