Клубы РПЛ намерены сменить президента лиги Прядкина

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Клубы Российской премьер-лиги намерены сменить руководителя лиги Сергея Прядкина, который занимает свой пост 15 лет, сообщает «РБ Спорт».



Сообщается, что на фоне пандемии коронавируса, у клубов появилось много вопросов к руководству лиги, при том, что претензии к Прядкину были и раньше. В ходе пандемии неоднократно возникали ситуации, когда Лига просто самоустранялась от выполнения своих обязанностей. В результате у клубов возникла идея о смене руководства. В настоящее время вопрос прорабатывается.



По данным издания Sport24, 5 октября, на общем собрании РПЛ клубы намерены потребовать от Прядкина подать в отставку, а если он этого не сделает вынести ему вотум недоверия.



Наиболее вероятным кандидатом на пост президента РПЛ СМИ называют главу судейского комитета РПЛ Ашота Хачатурянца.



