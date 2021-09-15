Компания Apple назвала цены на новые iPhone и другие гаджеты

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Компания Apple, представившая 14 сентября свои новые гаджеты, сообщила их цены в России.



Самым дешевым смартфоном будет iPhone 13 mini - он обойдется российским покупателям в 69 990 рублей. Цена на iPhone 13 будет начинаться от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro - от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109 990 рублей.



Самым дешевым из новых планшетов от Apple станет iPad с возможностью работы только от Wi-Fi. Его стоимость будет начинаться от 30 990 рублей. Цена на такой же планшет с возможностью установки сим-карты будет начинаться от 42 990 рублей. Стоимость iPad mini с подключением к интернету только через Wi-Fi будет начинаться от 47 990 рублей, такой же планшет с сим-картой обойдется минимум в 61 900 рублей.



Стоимость «умных» смарт-часов Watch седьмой серии, которые также были представлены во вторник, компания пообещала объявить позднее.



Предзаказы на новые смартфоны и планшеты от Apple начнут принимать с 22 сентября, в продаже в России они появятся с 24 сентября. Продажи смарт-часов Watch начнуться позже осенью.