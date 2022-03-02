Леонид Федун потерял до 80 процентов своего состояния - СМИ

2 марта. Mossovetinfo.ru - Из-за состояния финансовых рынков и обвала акций «Лукойла» владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80 процентов своего состояния, сообщает «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что Федун попал в десятку российских бизнесменов, которые больше всего разбогатели в 2021 году. Владелец «Спартака» занял 10-е место. По версии Forbes, за год он заработал 3,41 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 11,67 миллиарда. Год получился удачным у Федуна благодаря росту цен на нефть.