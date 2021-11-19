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Другое     19.11.2021 08:58

Лунное затмение 19 ноября - самое продолжительное за последние 500 лет - смогут наблюдать россияне

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Теги:  Луна  затмение 

19 ноября, Mossovetinfo.ru - 19 ноября 2021 с 9:03 до 15:04 по московскому времени (мск) произойдет произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Наблюдать за этим явлением смогут только жители Дальневосточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения. Это самое продолжительное частное затмение Луны с 15 века. Об этом сообщают Роскосмос и Московский планетарий.

Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 мск погрузится 0,97 лунного диска! Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20мск до 13:48мск). Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 мск. Общая продолжительность затмения: 6 часов 01 минута (с 9:03 мск до 15:04 мск).

Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Затмение закончится в 15:04 мск


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Теги: 
Луна  затмение 

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