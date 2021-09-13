Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России по футболу

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение прекратить выступления в сборной России по футболу и сосредоточиться на выступлениях за клуб.



В интервью, которое Фернандес дал пресс-службе ЦСКА, футболист сообщил, что решение завершить карьеру в сборной он принял после чемпионата Европы, однако после смены тренерского штаба сборной решил помочь команде в сентябрьских матчах.



«С каждым разом становится все сложнее и сложнее выступать на два фронта, все больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы», - рассказал футболист, которому в сентябре исполнится 31 год.



Кроме того, по словам Фернандеса, надо дать возможность расти и развиваться молодым футболистам.



Марио Фернандес дебютировал в сборной России в сентябре 2017 года. С тех пор он провел за российскую команду 33 матча, в которых забил 5 голов. Вместе со сборной дошел до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года.