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Другое
01.03.2022, 12:28
Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера ФК «Локомотив»
1 марта. Mossovetinfo.ru - Немец Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера ФК «Локомотив». Об этом сооб...
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Другое
28.02.2022, 15:26
«Спартак» исключат из Лиги Европы
28 февраля. Mossovetinfo.ru - УЕФА запретит московскому футбольному клубу «Спартак» продолжить выступление в Лиге Ев...
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Другое
28.02.2022, 09:07
ЦБ РФ разрешил банкам из-за санкций не назначать пени и штрафы по кредитам
28 февраля. Mossovetinfo.ru - Банк России разрешил банкам реструктурировать долг и не назначать пени и штрафы в том сл...