Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера ФК «Локомотив»

1 марта. Mossovetinfo.ru - Немец Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера ФК «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер.



Гисдоль пришел в московский клуб осенью 2021 года, сменив на этом посту Марко Николина;