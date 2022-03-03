Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей в Россию

3 марта. Mossovetinfo.ru - Автопроизводитель Mercedes-Benz принял решение о приостановке в Россию поставок легковых и малотоннажных автомобилей и временной остановке завода компании в Московской области «до дальнейшего уведомления». Об этом говорится в официальном сообщении компании.



Ранее ряд других западных производителей авто приняли аналогичные решения о приостановке поставок.