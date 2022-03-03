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Другое     03.03.2022 09:14

Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей в Россию

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Теги:  Mercedes-Benz  поставки  санкции 

3 марта. Mossovetinfo.ru - Автопроизводитель Mercedes-Benz принял решение о приостановке в Россию поставок легковых и малотоннажных автомобилей и временной остановке завода компании в Московской области «до дальнейшего уведомления». Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Ранее ряд других западных производителей авто приняли аналогичные решения о приостановке поставок.

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Теги: 
Mercedes-Benz  поставки  санкции 

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