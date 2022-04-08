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Другое     08.04.2022 09:29

Минфин США исключил из-под анитроссийских санкций некоторые сегменты для Интернет и телекоммуникаций

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Теги:  Минфин  США  Россия  санкции  Интернет  разрешение  оборудование  программы 

8 апреля, Mossovetinfo.ru - Санкционные правила 31 CFR часть 587 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 25 Управления по контролю за иностранными активами от 7 апреля 2022 года, опубликованная 7 апреля на сайте Минфина США, разрешает продажу для России ряд важных элементов для телекоммуникаций и интернет. Разрешены: «все операции, обычно возникающие и необходимые для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации, которые запрещены российскими санкциями за вредную иностранную деятельность Правила, 31 CFR, часть 587 (RuHSR), разрешены.

(b) За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицами из США, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий , связанных с обменом общение через Интернет, такое как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, услуги веб-хостинга и регистрации доменных имен, которые запрещены RuHSR, разрешено.».

Пунктом «с» запрещены финансовые транзакции с банками и физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции.

В то же время Минфин США опубликовал дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из РФ за связь с Объединённой судостроительной корпорацией.

Источник - https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl25.pdf
DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C.
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations
31 CFR part 587
GENERAL LICENSE NO. 25
Authorizing Transactions Related to Telecommunications
and Certain Internet-Based Communications

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Теги: 
Минфин  США  Россия  санкции  Интернет  разрешение  оборудование  программы 

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