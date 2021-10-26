Музейный центр «Московский дом Достоевского» откроется 11 ноября

26.10.2021г. Mossovetinfo.ru - «Московский дом Достоевского» откроется 11 ноября 2021 года к 200-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе заседания президиума Российской академии наук.

По ее словам, жемчужиной экспозиции станет Евангелие, принадлежавшее Федору Достоевскому, которое он читал в заключении в Омском остроге. «Сегодня сотрудниками литературного музея ведется работа по формированию экспозиции, основу которой составят уникальные архивные документы, собранные второй женой писателя Анной Григорьевной», - сказала Ярилова.

11 ноября 2021 года отмечается 200-летие со дня рождения русского писателя, члена-корреспондента Академии наук Федора Достоевского.



Музей расположен в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, построенной в 1806 году И. Жилярди и А.Михайловым по проекту Д.Кваренги в стиле позднего русского классицизма.

Небольшую квартиру на первом этаже трехэтажного флигеля занимала семья лекаря М. А. Достоевского, отца будущего писателя. Ядром нового учреждения, нового музея, останется мемориальная квартира в которой в 1821 появился на свет и провел первые 15 лет своей жизни сын врача — Федор Достоевский. Помещение этой квартиры никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при жизни писателя.

Исторический интерьер квартиры воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Ф. М. Достоевского — А. М. Достоевского, оставившего подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы.

11 ноября 1928 года, ко дню рождения писателя во флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных на улице Новой Божедомке (с 1954 года переименована в улицу Достоевского — «ИА Моссовет») был открыт один из первых литературных музеев Москвы и первый в мире музей Достоевского.

С 16 декабря 2019 года Музей-квартира Ф. М. Достоевского закрылась для посетителей в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ. До ремонта учреждение занимало лишь часть флигеля. Правительство РФ передало под «Московский дом Достоевского» всю пристройку целиком.



Ядром учреждения останется мемориальная квартира, расположенная на первом этаже. Первый этаж музейного комплекса посвящен детским годам, проведенном писателем в Москве, и его семье. Второй этаж посвящен взрослой жизни Федора Михайловича. Третий этаж покажет литературную деятельность Достоевского. Здесь будут концертно-лекционный зал и выставочное пространство.

Среди мемориальных предметов экспозиции — преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков, бронзовые канделябры из коллекции А. М. Достоевского. В экспозиции «Мир Достоевского» можно увидеть диван, приобретённый Федором Михайловичем в 1866 году во время пребывания в Москве, письменный стол из последней квартиры писателя, чернильный прибор, очки, Евангелие, подаренное жёнами декабристов в 1850 году, визитные карточки писателя, коробку с гильзами для папирос, копию книжного шкафа, изготовленную по заказу А. Г. Достоевской для «Музея памяти Ф. М. Достоевского» в 1913 году.



Достоевский - классик мировой литературы и, по данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире.



Справка ИА МОССОВЕТ. - «Московский дом Достоевского»: 103030, Москва, ул. Достоевского, д. 2. От метро «Достоевская» 300 м пешком по правой стороне ул. Достоевского.