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Другое     06.07.2021 17:32

На Олимпиаду в Токио поедут 335 российских спортсменов

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Теги:  Олимпиада  сборная России  Олимпийские игры 

6 июля. Mossovetinfo.ru - В окончательный состав сборной России на Олимпиаде в Токио вошли 335 спортсменов, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

В команду вошли 150 спортсменов и 185 спортсменок. Знаменосцами команды будут Олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Средний возраст российской команды на Олимпиаде - 27 лет. Самая молодая участница сборной России - гимнастка Виктория Листунова (16 лет). Самая опытная - 56-летняя Инесса Меркулова (конный спорт).

Самая титулованная спортсменка в составе сборной - пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Полностью состав сборной России на Олимпиаде в Токио можно посмотреть здесь.

XXXII Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Первоначально игры должны были состоятся в 2020 году, однако, из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

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Теги: 
Олимпиада  сборная России  Олимпийские игры 

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