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Другое     28.09.2021 10:44

Назван итоговый состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

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Теги:  футбол. сборная России по футболу  состав 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Стал известне окончательный состав сборной России по футболу на предстоящие октябрьские матчи, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

В окончательный состав сборной вошли 26 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Из тех, кто попал в расширенный состав в сборной, в окончательный состав не вошли следующие футболисты: Станислав Крицюк, Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, Максим Мухин, Антон Зиньковский, Зелимхан Бакаев, Артем Дзюба и Константин Тюкавин.

Сборная России 8 октября сыграет со словаками в Казани, а 11 октября проведет выездную игру со словенцами.

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Карта места

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Теги: 
футбол. сборная России по футболу  состав 

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