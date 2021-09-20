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Другое     20.09.2021 13:35

Назван расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

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Теги:  сборная России по футболу  состав  ЧМ-2022 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

В расширенный состав вошли 34 футболиста:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер 04»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артём Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

Сборная России 8 октября сыграет со словаками в Казани, а 11 октября проведет выездную игру со словенцами.

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Карта места

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Теги: 
сборная России по футболу  состав  ЧМ-2022 

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