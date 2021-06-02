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Другое     02.06.2021 10:08

Назван состав сборной России на чемпионате Европы

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Теги:  сборная России по футболу  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Тренерский штаб сборной России назвал состав команды, который выступит на чемпионате Европы по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в состав сборной вошли 26 футболистов:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, (оба - «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА) Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

Бывшие в расширенном составе сборной вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо»), Илья Самошников («Рубин») и полузащитник Арсен Захарян («Динамо»), в окончательный состав сборной не попали

В групповом этапе чемпионата Европы сборная России стартует 12 июня матчем в Санкт-Петербурге, в котором россияне сыграют со сборной Бельгии. 16 июня также в Санкт-Петербурге сборная России сыграет со сборной Финляндии, 21 июня в Копенгагене - со сборной Дании.

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Карта места

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Теги: 
сборная России по футболу  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020 

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