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Другое     06.10.2021 17:12

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов на российском авторынке в сентябре

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Теги:  автомобили  продажи  статистика 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных кроссоверов на российском авторынке по итогам продаж в сентябре.

Первое место в десятке самых популярных кроссоверов занял Hyundai Creta - в сентябре был продан 3 851 автомобиль этой модели. Второе место заняла Toyota RAV4 - 3 416 проданных машин за месяц. Замыкает тройку - Renault Duster - 3 063 проданных автомобиля.

В десятку вошли также Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Kia Sorento, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 и Hyundai Tucson.

Hyundai Creta является самым популярным кроссовером и по итогам продаж за первые 9 месяцев 2021 года - всего с начала года было продано 53 399 таких автомобилей. На втором месте LADA Niva (39 631 проданный автомобиль), на третьем - Renault Duster (29 778 автомобилей).

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Карта места

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Теги: 
автомобили  продажи  статистика 

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