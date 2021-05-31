 
Актуальные темы:
Другое     31.05.2021 17:07

Названы марки автомобилей, водители которых наиболее агрессивны на дороге

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  автомбили  водители  опрос 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Водители с наиболее агрессивным стилем вождения чаще всего водят BMW и Lada, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру».

В том, что наиболее агрессивные водители ездят на BMW уверены 53% участников опроса. При этом, водители BMW агрессивнее водителей других немецких марок, в общей сложности за то, что самые агрессивные водители ездят на BMW, высказалось в девять раз больше респондентов, чем в отношении водителей Audi и Mercedes-Benz вместе взятых.

Еще 26% респондентов назвали самыми агрессивными водителей Lada. На третьем месте водители японских автомобилей.

Самыми аккуратными водителями участники опроса назвали водителей французских и шведских моделей, а также водителей Audi и Mercedes-Benz.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
автомбили  водители  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

17:07 Другое Названы марки автомобилей, водители которых наиболее агрессивны на дороге

16:04 В мире В ЕС намерены ужесточить правила выдачи шенгенских виз

15:41 Мнения Металлурги во время пандемии «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей - Белоусов

14:43 Город (Москва и область) На новой станции метро «Рижская» в Москве установят четыре эскалатора

13:32 В России «Яндекс.Такси» запустит сервис аренды электросамокатов

Актуальные материалы

10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru