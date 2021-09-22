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Другое     22.09.2021 17:47

Названы самые угоняемые марки автомобилей в России в 2021 году

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Теги:  автомобили  рейтинги  автоугоны 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала Autonews назвали марки самых угоняемых в России автомобилей по итогам первых 8 месяцев 2021 года, список составлен на основании данных автостраховщиков.

Отмечается, что в список включены только те машины, у которых есть страховка КАСКО, поэтому статистика МВД по угнанным машинам может отличаться.

Перечень из десяти самых угоняемых моделей автомобилей оказался практически одинаковым у всех автостраховщиков, меняются только места той или иной модели в списке конкретного автостраховщика.

В итоге десятка «лидеров» в алфавитном порядке выглядит так: Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Sportage, Lexus LX, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry, Toyota RAV4.

В Москве же, список наиболее угоняемых автомобилей выглядит иначе. Московские угонщики часто угоняют Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS, Mercedes-Benz GLK/GLC, Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sandero.




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Карта места

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Теги: 
автомобили  рейтинги  автоугоны 

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