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Другое     03.02.2022 09:40

Около 23 рублей за $ должен составлять курс рубля по «индексу бигмака» - The Economist

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Теги:  индекс бигмака  курс  экономика 

3 февраля, Mossovrtinfo.ru - В соответствии с "индексом бигмака", уточненным The Economist, курс рубля должен быть 23,24 руб. за доллар. В США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 руб.), в РФ - 135 руб., или 1,77 доллара.

Напомним, в январе 2014 года бигмак В России стоил 89 рублей при курсе чуть выше 33 рублей за доллар.

Накануне пандемии коронавируса, в сентябре 2019 года, другой ежегодны рейтинг, составляемый британским журналом Economist, показывал, что Москва за пять лет добилась наибольшего прогресса среди всех городов мира в улучшении условий жизни. Рейтинг составляется ежегодно по 30 пунктам, среди которых такие показатели, как уровень здравоохранения, чистота окружающей среды, образование, развитие инфраструктуры, и другие. Общий рейтинг Москвы в 2019 году составил 80 из 100. Это означает, что серьезных проблем с уровнем жизни в городе не было.

Эксперты отмечают, что "индекс бигмака", скорее, имеет отношение к оценке паритета покупательной способности, нежели к измерению "справедливых" валютных курсов. Ряд экспертов в России полагают, что статистика по „индексу Бигмака“ показывает, что страна искусственно занижает заработные платы что связано с искусственным снижением реальной стоимости социальных обязательств бюджета и помощь со стороны органов, регулирующих экономику.

The Economist дважды в год с 1986 года считает по своей методике "индекс бигмака". Согласно базовой концепции индекса в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, который уравнял бы цены на одинаковую корзину товаров и услуг (в данном случае гамбургер) в любых двух странах. Издание отмечает, что взаимосвязь между ценами и ВВП на душу населения может быть лучшим ориентиром для определения текущей справедливой стоимости валюты. Индекс Биг-Мака стал мировым стандартом, включен в несколько экономических учебников и является предметом десятков научных исследований. Индекс с поправкой на ВВП был обновлен в январе 2021 года, однако уточнен, исправлен 2 февраля 2022 года поскольку в предыдущей версии были неверные данные по зоне евро, Венгрии, России и Венесуэле за июль 2021 года.

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Теги: 
индекс бигмака  курс  экономика 

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