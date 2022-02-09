Около 40 спутников Starlink, выведенных SpaceX на орбиту 3 февраля, потеряны из-за геомагнитной бури

9 февраля Mossovetinfo.ru - Около 40 интернет-спутников Starlink из 49, выведенных на орбиту 3 февраля, потеряны в результате геомагнитной бури, об этом сообщает сайт компании SpaceX, основываясь на данных предварительного анализа.



"Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - сообщает

SpaceX.



На развернутые в четверг спутники, сильно повлияла геомагнитная буря в пятницу. "Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром (как лист бумаги), чтобы свести к минимуму сопротивление — чтобы эффективно «укрыться от шторма», - однако это не позволило сохранить спутники, отмечается в сообщении SpaceX.



Starlink — это глобальная спутниковая система, которая придет на замену сотовым вышкам и обеспечит сетью весь мир. Разрабатывает ее производитель космической техники SpaceX. Орбитальная группировка SpaceX состоит из более 2 тысяч космических аппаратов весом 290 килограммов каждый.