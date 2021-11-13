Овечкин обошел Бретта Халла в списке снайперов НХЛ

13 ноября. Mososovetinfo.ru - Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Команда «Вашингтон Кэпиталз» в пятницу обыграла на выезде Коламбус Блю Джекетс в матче регулярного чемпионата. Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в НХЛ на 11-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) в пользу гостей.