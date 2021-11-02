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Другое     02.11.2021 09:44

Покупатели — инвесторы уходят с рынка жилья Москвы

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Теги:  Москва  жилье  инвесторы  рынок  тенденции  доходность  цены 

02.11.2021г. – Mossovetinfo.ru - Покупатели — инвесторы в новостройках жилья, обеспечившие в 2020 году до 50% сделок в Москве, уходят с рынка жилья. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» от 02.11.2021, «Инвесторы выходят из квартир». Причиной такого изменения называется «увеличение стоимости ипотечного кредитования на фоне повышения доходности финансовых инструментов».

«Уменьшение потенциального спроса позволяет экономистам рассчитывать на снижение стоимости жилья в столице в перспективе двух лет», - отмечает газета.

По оценкам компании «Этажи», с начала года доля инвесторов на первичном рынке сократилась с 18% до 8–10% в общей структуре спроса.

Снижение инвестиционной привлекательности может стимулировать часть инвесторов выставить жилье на торги, что создаст дополнительное давление на стоимость.
Стоимость первичной недвижимости в Москве может сократиться на 15–20% к концу 2022 — началу 2023 года, с 236 тыс. руб. до 190–200 тыс. руб. за 1 кв. м. Такой прогноз делают аналитики УК «Ингосстрах—инвестиции».

В то же время участники рынка надеются удержать достигнутые цены, в лучшем случае привлекая новых клиентов за счет рассрочек.

В сентябре 2021 г. Счетная палата РФ в своем заключении (анализе) сообщила, что снижение доступности ипотеки может стать одним из факторов риска для достижения запланированных показателей национального проекта «Жилье и городская среда».

Также в сентябре ИА МОССОВЕТ сообщало, что определенные корректировки цен на жилье в Москве уже начались. При этом, девелоперы не снижают цены на жилье впрямую, снижение происходит за счет предоставления скидок.

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Теги: 
Москва  жилье  инвесторы  рынок  тенденции  доходность  цены 

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