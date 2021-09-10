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Другое     10.09.2021 16:26

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

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Теги:  Владимир Путин  футбол  лимит на легионеров 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российском футболе.

На заседании Совета по физкультуре и спорту Путин напомнил, что российская сборная с 1988 года не может пробиться в финальную часть футбольного турнира Олимпийских игр.

«Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы работают», - приводит слова Путина «Интерфакс».

В настоящее время в российском футболе действует лимит на легионеров - в команде РПЛ их может быть не больше 8 человек. В команде ФНЛ допускает не более 3 иностранных футболистов. В командах ПФЛ выступление иностранных футболистов не допускается.

В рамках реформ российского футбола предлагается либо смягчить лимит на легионеров, либо полностью отменить его. За отмену лимита, в частности, выступают все клубы РПЛ.

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Теги: 
Владимир Путин  футбол  лимит на легионеров 

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