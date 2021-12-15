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19.12.2021, 09:15
Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы
19 декабря. Mossovetinfo.ru - Учёные назвали потерю аппетита одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом корона...
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17.12.2021, 07:46
Темпы распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают - глава Роспотребнадзора
17 декабря. Mossovetinfo.ru - Скорость распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугает своей опасностью, ...
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15.12.2021, 17:16
«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера клуба
15 декабря, - Mossovetinfo.ru - Руй Витория покидает пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает на сайте красно...