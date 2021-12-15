19 декабря. Mossovetinfo.ru - Учёные назвали потерю аппетита одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом корона...

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Скорость распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугает своей опасностью, ...

15 декабря, - Mossovetinfo.ru - Руй Витория покидает пост главного тренера «Спартака». Об этом сообщает на сайте красно...