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Другое     13.12.2021 17:26

Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов

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Теги:  спорт  футбол  Лига чемпионов 

13 декабря. Mossovetinfo.ru - Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой жеребьевки были аннулированы из-за технической проблемы.

Результаты повторной жеребьевки:

«Зальцбург» – «Бавария»
«Спортинг» – «Манчестер Сити»
«Бенфика» – «Аякс»
«Челси» – «Лилль»
«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед»
«Вильярреал» — «Ювентус»
«Интер» – «Ливерпуль»
«ПСЖ» – «Реал»

Результаты первой жеребьевки можно посмотреть здесь.

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Карта места

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Теги: 
спорт  футбол  Лига чемпионов 

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