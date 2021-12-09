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Другое     09.12.2021 16:11

РФС наказал ЦСКА за действия фанатов на матче с «Зенитом»

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Теги:  КДК РФС  РФС  футбол  спорт 

9 декабря. Mossovetinfo.ru — Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал ЦСКА по итогам матча чемпионата России по футболу против «Зенита», который состоялся 28 ноября.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». В конце игры болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу. После матча полиция задержала около 400 человек.

За необеспечение общественной безопасности запретить допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на 2 домашних матча (один реальный против тульского «Арсенала» 11 декабря, второй условный);

За нарушения требований безопасности, использование болельщиками пиротехники, нарушение санитарного регламента, появление на поле посторонних лиц и использование ненормативной лексики ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей;

За использование болельщиками ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей.

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Теги: 
КДК РФС  РФС  футбол  спорт 

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