РФС наказал ЦСКА за действия фанатов на матче с «Зенитом»

9 декабря. Mossovetinfo.ru — Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал ЦСКА по итогам матча чемпионата России по футболу против «Зенита», который состоялся 28 ноября.



Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». В конце игры болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу. После матча полиция задержала около 400 человек.



За необеспечение общественной безопасности запретить допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на 2 домашних матча (один реальный против тульского «Арсенала» 11 декабря, второй условный);



За нарушения требований безопасности, использование болельщиками пиротехники, нарушение санитарного регламента, появление на поле посторонних лиц и использование ненормативной лексики ЦСКА оштрафован на 535 тысяч рублей;



За использование болельщиками ненормативной лексики «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей.