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Другое     23.09.2021 18:13

РФС назвал имя нового главы департамента судейства

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Теги:  РФС  Виктор Мелу Перейра  департамент судейства  назначение  футбол 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Португалец Виктор Мелу Перейра назначен руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщил на пресс-конференции глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

64-летний Перейра - бывший арбитр ФИФА и УЕФА. Ране он уже руководил судейством в Греции и Чехии. Контракт с ним заключен на два года с возможностью пролонгации.

На посту руководителя департамента судейства Перейра сменит венгра Виктора Кашшаи, который возглавлял департамент с 9 января 2020 года по 13 сентября 2021 года.

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Теги: 
РФС  Виктор Мелу Перейра  департамент судейства  назначение  футбол 

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