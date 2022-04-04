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Другое     04.04.2022 08:38

Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «провокации» в Буче

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Теги:  Россия  Украина  спецоперация  Буча  провокация в Буче  националисты  ООН  расследование 

4 апреля. Mossovetinfo.ru - Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов в Буче», заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

На заседании российская сторона намерена «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду», сказал Полянский.

В ночь на 3 апреля в Сети появились публикации с фотографиями и видеозаписями из Бучи, на которых были запечатлены трупы.

Минобороны России назвало постановкой и провокацией фото и видео из Бучи под Киевом. Подразделения Вооруженных сил России покинули город 30 марта.
Минобороны отмечает, что 31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Свидетельства появились только на четвертый день и имеют признаки постановочной провокации, отмечает Минобороны.

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Теги: 
Россия  Украина  спецоперация  Буча  провокация в Буче  националисты  ООН  расследование 

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