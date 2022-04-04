Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «провокации» в Буче

4 апреля. Mossovetinfo.ru - Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов в Буче», заявил заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.



На заседании российская сторона намерена «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей на чистую воду», сказал Полянский.



В ночь на 3 апреля в Сети появились публикации с фотографиями и видеозаписями из Бучи, на которых были запечатлены трупы.



Минобороны России назвало постановкой и провокацией фото и видео из Бучи под Киевом. Подразделения Вооруженных сил России покинули город 30 марта.

Минобороны отмечает, что 31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Свидетельства появились только на четвертый день и имеют признаки постановочной провокации, отмечает Минобороны.