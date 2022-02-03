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Другое     03.02.2022 00:43

Российский нападающий "Вашингтона" Овечкин попал в ковид-протокол

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Теги:  Овечкин  НХЛ  ковид-протокол 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкин не будет выступать на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля.

Овечкин включен в ковид-протокол лиги и пропустит Матч всех звезд, сообщила в среду пресс-служба "Вашингтона". Одноклубник Овечкина Том Уилсон заменит его в команде Столичного дивизиона на Матче, сообщила пресс-служба НХЛ.

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Теги: 
Овечкин  НХЛ  ковид-протокол 

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